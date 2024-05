Wetter in der Steiermark: Starkregen und Gewitter kommen

Gelbe Regenwarnung von Di, 21. Mai 2024 0 Uhr bis Mi, 22 Mai 2024 12

Mögliche Auswirkungen:

Kleinräumige Überflutungen von Grün- und Ackerflächen

Lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Lokale Überschwemmungen im Bereich von Bächen und kleinen Fließgewässern

Handlungsempfehlungen

Passe die Fahrgeschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, rechne mit Aquaplaning!

Plane leichte Einschränkungen bzw. Zeitverluste im Straßenverkehr durch erhöhte Unfallgefahr ein.

Schließe Fenster, Türen und Dachluken.

Halte Abstand von Wildbächen und kleinen Fließgewässern.

Meide überflutete Unterführungen und Gräben.

Meteorologische Beschreibung

Von Süden zieht schauerartig verstärkter Regen durch. In Summe können 30 bis 50 mm zusammen kommen. Teils sind Gewitter eingelagert. Besonders in Kärnten und in der Steiermark sind örtlich auch größere Regensummen möglich.