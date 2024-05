Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen im Anmarsch

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 09:34 / ©JSirlin-stock.adobe.com

Wie die Skywarn Austria prognostiziert, wird es am heutigen Pfingstmontag in einigen Teilen Österreichs unbequem. Schon ab Mittag sollen sich in den Bergen erste Quellwolken bilden.

Erhöhte Gewittergefahr in Teilen Österreichs

Heute besteht in Teilen Österreichs eine erhöhte Gewittergefahr. Bereits ab den Mittagsstunden werden sich in den Bergen erste Quellwolken bilden, die sich schnell zu Schauern und Gewittern entwickeln können. Diese Gewitterzellen ziehen langsam nach Norden bzw. Nordosten.

Starkregen und Hagel möglich

Lang andauernde Unwetter sind nicht zu erwarten, aber es wird mehrere Wärmegewitter geben, die sich immer wieder neu bilden. Am späten Nachmittag bzw. gegen Abend sollte die Schauer- und Gewitteraktivität nachlassen. Während der Gewitter kann es zu Starkregen, lokalen Windböen und Hagel mit einer Größe von bis zu 2 cm kommen.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Viel Niederschlag in der Steiermark und Kärnten erwartet

„In der kommenden Nacht auf Dienstag wird das Wetter in Kärnten Starkregen mit sich bringen. Hier kann es dann insgesamt zu 30 bis 50 Liter Niederschlag in den darauffolgenden 36 Stunden kommen“, erklärt GeoSphere Meteorologe Martin Kulmer auf Anfrage von 5 Minuten. Hagel wird es eher nicht geben, wenn kleine Körner und nur lokal.