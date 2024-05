Carinthischer Sommer startet bald: 525.000 Euro im Fördertopf

Die „Carinthische Sommer GmbH“ soll demnach mit einem Dreijahresvertrag in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils 525.000 Euro an Fördermitteln erhalten. „Für Kärntens größtes Kulturfestival ist es wichtig, Planungungssicherheit zu haben, um die künstlerische Planung frühzeitig vornehmen zu können. Der Carinthische Sommer ist eines unserer Kulturhighlights und strahlt weit über die Grenzen des Landes hinaus, das beweisen auch die hohen Vorverkaufszahlen, die das Festival derzeit bereits verzeichnet“, fasst Kaiser zusammen.

Erhöhung des Förderbudgets

Die Erhöhung des Förderbudgets im Vergleich zu 2023 ergibt sich aus der gesteigerten Aktivität und der breiteren Ausrichtung im Rahmen des Programmes 2024 und den damit verbundenen Ausgaben und Kosten. Neben dem Land Kärnten erhöht auch der Bund den jährlichen Förderbetrag von 330.000 Euro (2023) auf nunmehr 470.000 Euro. Aktuell liegt die Anzahl der bereits verkauften Karten um 35 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2023.

Carintischer Sommer startet am 6. Juli

Der Abschluss des Dreijahresvertrags wirkt sich auch auf die definierten Nachhaltigkeitszielen (SDG) positiv aus. So sollen Grundsätze der Geschlechtergleichstellung, Nachhaltigkeit und der Inklusion gestärkt werden. In den kommenden Jahren liegt der Fokus des Festivals vermehrt auf Orchesterprojekten, szenischen Inszenierungen und auf der Förderung von weiblichen Musikschaffenden. Der Carinthische Sommer startet am 6. Juli im Congress Center Villach unter dem Motto „persönlich“ und dauert bis zum 4. August. Insgesamt werden 46 Veranstaltungen an verschiedenen Orten in ganz Kärnten ausgetragen, wobei einzelne Programmpunkte in Ö1 und das Schlusskonzert von ORF III übertragen wird. Veranstaltungsformate wie Klangwandern, Morgenkonzerte, Dialoge und ein Kulturprogramm für Kinder bieten ein abwechslungsreiches Angebot für alle Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters. Weitere Informationen und das Programm findest du hier.