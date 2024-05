101 Einsatzkräfte bekämpfen Flammen in Heustadl Brand

Kurz nach drei Uhr Morgens am Montag, den 20. Mai, wurde der Brand in einem Heustadl im Ortsteil Pertlstein, Fehring, von einer Fahrzeuglenkerin wahrgenommen und via Notruf gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das landwirtschaftliche Nebengebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude konnte verhindert werden.

Brandursache wird ermittelt

Im Stadl waren Heuballen gelagert und ein Wohnmobil abgestellt gewesen. Im Löscheinsatz standen die Wehren Pertlstein, Fehring, Feldbach, Edersgraben, Johnsdorf-Brunn, Leitersdorf, Mühldorf und Hatzendorf mit einer Gesamtstärke von 101 Kräften. Der Brand wurde gelöscht, die Brandursachenermittlung wird heute fortgesetzt.