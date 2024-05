Räuberischer Diebstahl: Täter hatte 43g Cannabis in Besitz

Am heutigen Montagmorgen, den 20. Mai, um 0.39 Uhr, entfremdeten zwei 19-Jährige einem gleichaltrigen am Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck seine Geldtasche aus seiner Jackentasche. Im Zuge der Flucht wandten die beiden Täter Gewalt an, um die Brieftasche zu erhalten.

Mit Drogen am Körper gefasst

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter um 1.02 Uhr von einer Diensthundestreife vorläufig festgenommen werden. Bei einem der Täter wurde folglich auch Cannabis (43,11g) sichergestellt. Die vermeintlich gestohlene Geldtasche konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht ein Bericht an die zuständigen Behörden.