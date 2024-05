Spendenaufruf für DJ Chiquita: Unterstützung nach schwerem Unfall

Künstler in Not

DJ Chiquita, ein leidenschaftlicher DJ, der viele mit seiner Musik und guter Laune begeistert hat, erlitt vor kurzem einen schweren Motorradunfall, der ihn querschnittsgelähmt zurückgelassen hat. Die Nachricht von Gernots (DJ Chiquita) Unfall hat Familie, Freunde und Fans des Musikers zutiefst erschüttert, und sie möchten nun dazu beitragen, ihm in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Gernot steht nun vor unerwarteten Herausforderungen, sowohl emotional als auch finanziell. Die Kosten für seine medizinische Versorgung, Rehabilitation und Anpassung seines Lebensstils seien immens hoch und übersteigen bei weitem seine derzeitigen Möglichkeiten.

Charity Veranstaltung am 15. Juni

Die Gemeinschaft, die von DJ Chiquitas Musik und Talent bereichert wurde, möchte ihm in dieser Kriese beistehen. Jeder Beitrag, sei er groß oder klein, kann einen bedeutenden Unterschied machen und dazu beitragen, dass Gernot die bestmögliche Unterstützung und Pflege erhält, um sein Leben trotz dieser schweren Verletzung erfüllt weiterzuführen. Die Unterstützer des DJ rufen dazu aus, großzügig zu spenden und gemeinsam Hoffnung und Beistand in sein Leben zu bringen. Jeder Beitrag zähle und würde ihm zeigen, dass er nicht alleine sei. Am 15. Juni findet eine Charity Veranstaltung am Hügellandhof Laßnitzhöhe ab 16 Uhr statt mit vielen DJs und Acts, bei der Gernot das Geld der Spendenaktion übergeben wird.