Tutto Gas in Lignano aus Polizeisicht: „Feierende waren sehr aggressiv“

Das Pfingstwochende ist vorüber, viele der Partywütigen fahren am heutigen Pfingstmontag nachhause. Was übrig bleibt ist eine große Ansammlung an Müll und auch eine Vielzahl an Sachbeschädigungen soll es gegeben haben.

„Wir hatten so viel zu tun wie schon lange nicht mehr“

Martin Macor, einer der zwei Kärntner Polizisten, die in Lignano im Einsatz waren, erzählt gegenüber 5 Minuten: „Wir hatten so viel zu tun wie schon lange nicht mehr.“ Es gab die verschiedensten Einsätze. Was heuer anscheinend sehr auffällig war, sind die vielen Drogendelikte, wobei es hier sich nicht nur um Cannabis gehandelt hat.

Fährst du gerne nach Lignano? Ja, jedes Jahr Ja, manchmal Nein Nie Mehrmals jährlich Nur zu Pfingsten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Leute heuer sehr aggressiv“

Auch kam es öfters zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. „Was mir sonst noch aufgefallen ist, dass die Leute heuer sehr aggressiv waren und leicht reizbar. Auch den italienischen Kollegen gegenüber“, sagt Macor der schon das 5. Jahr in Folge den Carabinieri in Lignano zu Pfingsten aushilft. Eine genaue Polizeibilanz ist derzeit noch nicht erstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2024 um 11:06 Uhr aktualisiert