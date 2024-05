Paragleiter stürzte in den Ossiacher See: Wasserrettung im Einsatz

Ein Paragleiter stürzte in den Ossiacher See

Ossiacher See

Ein Paragleiter stürzte in den Ossiacher See

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 11:25 / ©5 Minuten

Heute, 20. Mai 2024, stürzte ein Paragleiter in den Ossiacher See. Der Unfall passierte aufgrund der Windverhältnisse. Die Kärntner Wasserrettung stand im Einsatz.

Unfall bei der Westbucht des Ossiacher Sees

Wie Kristina Kapellari, Polizei-Pressesprecherin, auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt, war der Paragleiter gegen 10.15 in den Ossiacher See gestürzt. Die Kärntner Wasserrettung rückte darauf hin zur Westbucht bei Annenheim aus, um ihn zu retten. Der Einsatz war erfolgreich und der Gleitschirmflieger konnte unverletzt aus dem See geholt werden.