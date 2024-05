Tödlicher Sprung aus Fenster: Mann versuchte Feuer zu entkommen

In einer Wohnung eines Mehrparteienaltbaus am Spittelauer Platz in Wien – Alsergrund ist es in der Nacht auf heute, 20. Mai zu einem Zimmerbrand gekommen. Der Brand wurde gegen 2 Uhr beim Feuerwehrnotruf gemeldet.

Mann sprang in Wien aus dem Fenster

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehreinheiten sprang der Bewohner der im 2. Stock gelegenen Brandwohnung aus dem Fenster und stürzte zu Boden. Feuerwehrleute und Polizisten begannen mit Erste-Hilfe Maßnahmen, die Teams der Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Jegliche Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Sonder-Einsatz-Gruppe vor Ort

Zeitgleich legten Feuerwehrleute eine Löschleitung, drangen unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung ein und bekämpften den Brand. Parallel dazu kontrollierten Atemschutztrupps angrenzende und über dem Brandgeschoß gelegene Wohnungen auf eine Verrauchung. Zur Entrauchung der Brandwohnung und Druckbelüftung des Stiegenhauses wurden Hochleistungsbelüftungsgeräte eingesetzt. Die Berufsrettung Wien war mit der Sonder-Einsatz-Gruppe vor Ort. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien.