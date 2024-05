Tödlichster Fisch der Welt vor Istrien entdeckt

Dem Fischer gingen sieben Hasenkopf-Kugelfische (Lagocephalus sceleratus) ins Netz – die so ziemlich tödlichste Fischart der Welt. Das deutsche Nachrichtenmagazin Focus berichtet, dass die Universität Pula die Entdeckung bestätigt habe und gleichzeitig eindringlich warnt.

Höchste Vorsicht

„Das Nervengift Tetrodotoxin findet sich in den Keimdrüsen des Fisches, aber auch auf der Haut.“ Ein bis zwei Milligramm seien die tödlich, so Focus. Der Kugelfisch habe sich über das Rote Meer und Mittelmeer ausgebreitet und habe hier keine natürlichen Feinde. In der Türkei habe es bereits Todesfälle gegeben. In Kroatien werden Urlauber daher vor Fischen mit kantiger Schnauze und silbernen Streifen auf der Unterseite gewarnt. Es gelte höchste Vorsicht, so die Behörden.

