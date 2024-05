Viel Regen im Anmarsch: Wird Hochwasser in Kärnten erwartet?

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 12:16 / ©5 Minuten

Am morgigen Dienstag soll es am meisten regnen. An den Flüssen sind derzeit noch hohe Abflüsse aufgrund des letzten Niederschlagereignisses zu beobachten. Es werden mit den neuerlichen Niederschlagsmengen wieder Hochwassermengen zwischen HQ1 und HQ 5* erwartet, meldet das Land Kärnten.

Kleinräumig kann es zu Überschwemmungen kommen

Infolge der kommenden Gewitter kann es kleinräumig entlang von Bächen zu Überschwemmungen kommen. Der Verbund meldet den Abstau der Drau Kraftwerke auf Stufe 1.

©Screenshot Land Kärnten Hier siehst du die mögliche Gefährdung

Was bedeutet HQ*? HQ bedeutet „Kleines Hochwasser“ = häufig: HQ1–HQ5 (1- bis 5-jährliches Hochwasser) „Erhöhtes Mittelwasser“ (Erhöhte Wasserführung) = sehr häufig: MQ–HQ1 (Mittel- bis 1-jährliches Hochwasser)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2024 um 12:28 Uhr aktualisiert