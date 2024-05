Auf die Plätze, fertig, los: Alle Infos zum Klagenfurter Altstadtlauf

Am 6. Juni findet der der Klagenfurter Altstadtlauf mit Start und Ziel am Neuen Platz statt.

Veranstaltet wird der Lauf vom Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (DS Klagenfurt Sport) in Kooperation mit dem Klagenfurter Leichtathletikclub (KLC).

Begrenzte Startplätze

Verschiedene Bewerbe warten auf die Teilnehmer: Von Erwachsenenbewerben über zehn Kilometer (vier Runden) oder fünf Kilometer (zwei Runden) bis hin zu Schüler- und Kinderbewerben, am 6. Juni ist für jeden die passende Distanz dabei. Die Strecke führt durch die Klagenfurter Altstadt. Die Startplätze für alle Läufe sind begrenzt: Für den Fünf- und Zehn-Kilometerlaufe stehen insgesamt 1.300 Startplätze zur Verfügung.

Anmeldung

Die Anmeldung für den Klagenfurter Altstadtlauf kann entweder online bis 3. Juni, per Post oder per Mail mit Anmeldekarte oder – wenn noch Plätze verfügbar sind – am 5. Juni in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr und am 6. Juni von 10 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Bewerb erfolgen.

Startnummernausgabe/Wettkampfbüro: Die Ausgabe der Startnummern und der UNIQA-Startsackerln erfolgt am Mittwoch, dem 5. Juni von 15 bis 18.30 Uhr und am Donnerstag, dem 6. Juni von 10 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Bewerb am Neuen Platz.

Umkleiden/Duschen/WC: Die Umkleiden und Duschen (für Frauen und Männer getrennt) befinden sich im Schulgebäude der Hasnerschule, Lidmanskygasse 55. WC-Anlagen befinden sich direkt am Veranstaltungsgelände.

Verpflegung: Es werden zwei Verpflegungsstellen eingerichtet: Start/Zielbereich am Neuen Platz und beim Kardinalplatz.

Preise: Die drei Erstplatzierten jeder Wertungsklasse erhalten eine Medaille im Altstadtlauf-Design! Die Tagessieger der Hauptläufe (5 und 10 km) erhalten zusätzlich einen Altstadtlauf Pokal und diverse Sachpreise

Die drei Erstplatzierten jeder Wertungsklasse erhalten eine Medaille im Altstadtlauf-Design! Die Tagessieger der Hauptläufe (5 und 10 km) erhalten zusätzlich einen Altstadtlauf Pokal und diverse Sachpreise Zeitmessung: PENTEK timing mit Green-Chip. Für Kinderläufe (U8, U10, U12) und Schülerläufe (U14, U16) werden mit den Startnummern orange Chips, gegen eine Mietgebühr von 1 Euro ausgegeben, die unmittelbar nach den jeweiligen Läufen wieder abgegeben werden müssen. Der Bambinilauf ist ohne Zeitnehmung. Die Teilnehmer am Hauptlauf, die noch keinen eigenen gelben Pentek ChampionChip besitzen, erhalten bei der Startnummernausgabe gegen 4 Euro Miete einen Pentek GREEN Chip. Von den Zeitmessanlagen werden ausschließlich gelbe ChampionChips und für diese Veranstaltung ausgegebene orange und GREEN Chips gelesen. Im Sinne des Umwelt- und Recycling-Gedankens ersuchen die Veranstalter um freiwillige Retournierung des Leihchips in einer der im Zielbereich aufgestellten Rückgabestellen. Ohne Chip gibt es keine Zeitnahme!

Zeitplan Mittwoch, 5.6.2024

15–18.30 Uhr: Startnummernabholung und Nachmeldung am Neuen Platz Donnerstag, 6.6.2024

10-19 Uhr: Startnummernabholung und Nachmeldung am Neuen Platz

17.15 Uhr: Kronen Zeitung Bambinilauf ohne Zeitnehmung ca. 200 Meter

17.30 Uhr: UNIQA Kinderlauf 550 Meter (eine Runde Kinder I und Kinder II) – Mädchen

17.40 Uhr: UNIQA Kinderlauf 550 Meter (eine Runde Kinder I und Kinder II) – Buben

17.50 Uhr: UNIQA Kinderlauf 1.100 Meter (zwei Runden Kinder III)

18.05 Uhr: Giga Sport Schülerlauf über 1.650 Meter (drei Runden)

18.30 Uhr: Siegerehrungen und Preisverlosung Kinderläufe und Schülerlauf

19.30 Uhr: Altstadtlauf über fünf Kilometer (zwei Runden) und zehn Kilometer (vier Runden) und 2,5 Kilometer olympisches Gehen (eine Runde)

20.50 Uhr: Zielschluss

21.00 Uhr: Siegerehrung und Preisverlosung für alle anwesenden und Teilnehmer