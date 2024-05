Wachstum am Arbeitsmarkt: Mehr offene Stellen in Österreich

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 13:31 / ©Montage: Canva Pro

„Es gibt wieder mehr Jobangebote als zum Ende des Vorjahres“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Dies ist das erste Mal seit einem Jahr, dass die Zahl der offenen Stellen im Vergleich zum Vorquartal gestiegen ist. Die meisten dieser Jobangebote stammen aus dem Dienstleistungsbereich.

Der Wert bleibt hoch

Obwohl die Anzahl der offenen Stellen im Vergleich zu den hohen Werten zu Jahresbeginn 2022 und 2023 deutlich niedriger ist (minus 13,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022; minus 14,0 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2023), bleibt sie im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau hoch.

Deutlicher Anstieg um öffentlichen Bereich

Die Offene-Stellen-Quote, also der Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen, stieg im ersten Quartal 2024 um 0,4 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 war dies jedoch um 0,7 Prozentpunkte niedriger. Die meisten Vakanzen wurden im Dienstleistungsbereich (113.200 offene Stellen) gemeldet, gefolgt vom produzierenden Bereich (46.100) und dem öffentlichen Bereich (37.100). Besonders im öffentlichen Bereich ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorquartal (plus 19,7 Prozent) zu verzeichnen.