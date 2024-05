Rückreiseverkehr zu Pfingsten: Hier musst du mit Wartezeiten rechnen

Wieder war auf den Straßen zu Pfingsten einiges los. Am Samstag erreichte der Reiseverkehr wohl seinen Höhepunkt. Über 28 Kilometer staute es sich bereits in der Früh auf A10 Tauern Autobahn Richtung Villach. Im Bereich zwischen den Abfahrten Knoten Salzburg und Golling betrug der Zeitverlust bis zu fünf Stunden, 5 Minuten berichtete.

Pfingstreiseverkehr-Resümee

„Der Trend zum frühen Aufbruch in die Pfingstferien hielt auch heuer an, besonders deutsche Urlauber haben es eilig in die 14-tägigen Ferien zu kommen. Schon Donnerstagabend verdichtete sich das Verkehrsaufkommen in Richtung Süden. Vom frühen Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag war mit über zwei Stunden Wartezeit vor der Tunnelbaustelle auf der A10 zu rechnen. Auch in der Nacht kam es nur zu wenig Entspannung. Am späten Samstagvormittag erreichte der Zeitverlust mit rund fünf Stunden die Spitze“, resümieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Montag.

Rückreise verläuft bisher „ruhig“

„Die Rückreise gestaltet sich bis jetzt recht ruhig“, heißt es weiter. Gegen 13 Uhr sei auf der A10 vor der Tunnelbaustelle auch Richtung Norden eine Blockabfertigung ausgerufen worden. „Der Stau ist aber kurz und wird es aller Voraussicht nach auch bleiben, weil mit der Rückreise nach Deutschland erst am nächsten Wochenende zu rechnen ist“, so die Verkehrsexperten.