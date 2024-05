Global Clean-Up Month: Weltweit Wandern auf sauberen Pfaden

Weg frei für eine saubere Umwelt: Auf den Wander-Erlebnisreisen von Weltweitwandern begleiten Local Guides kleine Wandergruppen durch die wohl schönsten Regionen ihrer Heimatländer weltweit. Um diese schönen Landschaften auch für die Zukunft zu erhalten, ist dem Reiseveranstalter der Schutz der Natur ein großes Anliegen. Sein nachhaltiges Engagement spiegelt sich nicht nur im Reiseprogramm, sondern ebenso in der Unterstützung zahlreicher Initiativen im Bereich Umweltschutz wider.

Der „Global Clean-Up Month“

Eine davon ist der „Global Clean-Up Month“, eine weltweite Natur-Reinigungsaktion in Anlehnung an diverse nationale „Frühjahrsputzaktionen“. In insgesamt 73 Reiseländern rief der Veranstalter seine Partner zur Teilnahme auf. „„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, Aufmerksamkeit für mehr Achtsamkeit wecken und auch auf diese Weise einen weiteren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten““, so Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade, der sich mit seinem Team in Graz ebenso an der Aktion beteiligte. Zahlreiche Guides und Team-Mitglieder von Weltweitwandern-Partner-Agenturen aus verschiedensten Regionen beteiligten sich am diesjährigen „Global Clean-Up Month“. Sie entsorgten – teils gemeinsam mit Weltweitwandern-Gästen – den Unrat entlang ausgewählter Wegstrecken, auf denen Weltweitwanderer auch während ihrer Reisen unterwegs sind.

Der Jordan Trail und Albaniens Süden

Jordanien gilt bei vielen Reisenden als „Arabien für Einsteiger“. Weltweitwandern-Partner Tareq nahm am „Global Clean-Up Month“ teil und organisierte vor Ort eine großangelegte Abfallsammelaktion bei Aijoun. In mehreren Etappen geht es auf dem 73 Kilometer langen Jordan Trail von Wadi Dana bis in die Ruinenstadt Petra, roten Felsen, kargen Steppen und steiniger Wüste inklusive. Dorian, Erison und Endrit, die drei Local Guides, die Weltweitwandern-Gäste die schönsten Seiten ihres Heimatlandes Albanien zeigen, sind ambitionierte „Nachhaltigkeitsfans“. Für sie war es nur selbstverständlich, an der weltweiten Müllsammelaktion teilzunehmen. Sie sammelten Abfall auf einem Wanderweg in der Nähe von Tirana.

Inselhüpfen auf den Azoren

Wohl kaum eine andere Inselgruppe in Europa hinterlässt so viele Eindrücke wie die Azoren. Auch Weltweitwandern-Partner und Local Guide Oliver ist dem grünen Atlantikarchipel verfallen und nennt die Azoren seit mehr als zehn Jahren sein Zuhause. Selbstverständlich setzt er sich ebenso für den Erhalt der einmaligen Insellandschaft ein und nahm an der Clean-Up-Aktion teil. Oliver motivierte kurzerhand seine Weltweitwandern-Reisegruppe für die Aktion: Gemeinsam säuberten sie einen Küstenabschnitt im Norden der Insel São Miguel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2024 um 16:05 Uhr aktualisiert