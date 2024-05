Motorrad überschlug sich: Anrainer eilten Schwerverletzten zu Hilfe

Gegen 12 Uhr lenkte ein 57-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Motorrad auf der L 103 in Zell-Pfarre. In einer leichten Rechtskurve geriet der 57-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett aus Rollsplitt und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte in weiterer Folge auf einen in der Wiese verankerten Grenzpfosten, geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich mehrmals, bis er auf der Straße zum Liegen kam.

Anrainer eilten Schwerverletzen zu Hilfe

Eine 32-jährige und ein 77-jähriger Anrainer konnten den Unfallhergang beobachten, alarmierten die Rettung und leisteten sofort Erste Hilfe. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Rettung und der Polizei stand auch die FF-Zell-Pfarre mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2024 um 16:35 Uhr aktualisiert