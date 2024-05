Warnung vor falschen PayPal-Anrufen: Fälle in Kärnten häufen sich

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 17:11 / ©pixabay / foundry

Mehrere 5 Minuten-Leser aus dem Bundesland berichten, sie hätten in den vergangenen Tagen Anrufe -von einer Nummer, die auf den ersten Blick aus einem österreichischen Handynetz kommt – erhalten, in denen sich eine automatisierte Stimme meldete und auf Englisch namens eines bekannten Bezahldienstes zur Autorisierung einer Zahlung aufforderte.

„Legen Sie auf“

Die auf Konsumentenanliegen spezialisierte deutsche Verbraucherzentrale dazu: „Falls Sie so einen Anruf erhalten, legen Sie auf! Drücken Sie keine Taste, um mit jemandem verbunden zu werden!“ Auch die Sprecherin des Bezahldienstes stellt im Internet klar: „Wir rufen unsere Kunden in der Regel nicht an – und schon gar nicht mit der Aufforderung, Zahlungen zu leisten.“