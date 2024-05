Zwei Brände innerhalb weniger Tage: Ist ein Feuerteufel unterwegs?

Nachdem am 18. Mai 2024 gegen 1 Uhr Früh in der Gemeinde Kopfing eine Holzhütte eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Flammen aufging und die Flammen auf das leerstehende angrenzende Stallgebäude übergriffen, stand am 20. Mai 2024 um 00:30 Uhr in der Gemeinde Diersbach ein ebenso leerstehendes Stallgebäude in Vollbrand. Bei beiden Einsätzen wurden zum Glück keine Personen verletzt.

Verdacht auf Brandstiftung

Bei beiden Brandfällen wurde die Brandstelle am Tag nach dem Brand von einem Brandsachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberösterreich gemeinsam mit einem brandkundigen Polizeibeamten begutachtet. Dabei konnten keine Hinweise auf technische Defekte aufgefunden werden bzw. sind diese auszuschließen. In den konkreten beiden Fällen kann hingegen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Landeskriminalamt OÖ hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.