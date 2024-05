Balkonbrand: Aufmerksamer Nachbar schlug Alarm

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 19:19 / ©Freiwillige Feuerwehr Waiern

Die eintreffenden Feuerwehren Feldkirchen, Waiern, St. Martin, Tschwarzen und Glanhofen mit insgesamt 70 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen konnten den Brand am Balkon in Zusammenarbeit mit der Polizei rasch löschen. In der Wohnung konnten keine Personen angetroffen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Ursache noch unbekannt

Warum es zu dem Brand gekommen ist, wird nun von den Bezirksbrandermittler und Landespurensicherer erhoben. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.