Sturm ist Meister! Mega-Feierlaune in der Fußballhochburg Graz

Nachdem sich der SK Sturm Graz mit einem 2:0 gegen Austria Klagenfurt gestern zum Meister krönte, machte sich über die gesamte Stadt eine gewaltige Feierlaune breit, die heute ihren Höhepunkt fand. Am 20. Mai wurde die Mannschaft als Anerkennung für die erbrachten Leistungen in der vergangenen Spielzeit zu Feierlichkeiten in das Grazer Rathaus eingeladen.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Graz

Nachdem der Verein es schaffte, zum siebten Mal den ÖFB-Cup zu gewinnen, krönte man sich nach der Saison 2010/2011 zum vierten Mal in der Klubgeschichte zum österreichischen Fußballmeister. Für Sturm war es das zweite sogenannte Double in der 115-jährigen Vereinsgeschichte. Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung bei allen anwesenden Personen im Grazer Rathaus, als sich Präsident, Sportdirektor, Trainer und Spieler des SK Sturm in das Goldene Buch der Stadt Graz eintragen durften.

Gratulationen zur erfolgreichen Saison 2023/24

Allen voran freute sich Bürgermeisterin Elke Kahr, die das Team im Rathaus in Empfang nahm: „Der SK Sturm Graz hat gestern zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel geholt. Die Spieler haben ein großes Kämpferherz gezeigt. Umso größer ist die Freude bei allen Fußballbegeisterten in Graz über die große Leistung des gesamten Teams in den letzten Jahren, das jetzt – nach dem Cupsieg am 1. Mai – belohnt worden ist. Dass es in Graz jetzt zwei Meister und somit nach langer Zeit wieder zwei Bundesligavereine gibt, erfüllt sicher nicht nur die Fans der Mannschaften mit Stolz. Ganz herzliche Gratulation!“ Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl, der in Vertretung von Landeshauptmann Christopher Drexler kam, gratulierte ebenfalls: „Als Sportlandesrat freue ich mich mit dem Verein über diesen Erfolg und ich gratuliere dem SK Sturm zu dieser beeindruckenden Saison mit dem Gewinn des Doubles! Sturm hat diese Erfolge durch harte Arbeit, Zusammenhalt und den Glauben an sich selbst erreicht. Diese Tugenden und die Kraft des Miteinanders können aber nicht nur Titel gewinnen, sondern auch unsere gesamte Gesellschaft stärken. Als Arzt freue ich mich zudem über einen weiteren Aspekt: Erfolgreicher Spitzensport beflügelt auch den Breitensport und sorgt damit für mehr Bewegung und Gesundheit.“ Und auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler freute sich mit dem Team: „Beim SK Sturm merkt man derzeit, wie viel sich im Sport bewegen lässt, wenn das große Ganze mehr als die Summe der einzelnen Teile ist. Dafür verantwortlich sind meines Erachtens die Ideen und Maßnahmen eines neuen ‚magischen Dreiecks‘, bestehend aus Präsident Jauk, Sportdirektor Schicker und Cheftrainer Ilzer. Ich gratuliere diesem Erfolgs-Trio, der Mannschaft, den Betreuerinnen und Betreuen sowie der gesamten Sturm-Familie zum 2. Double, 4. Meister- und 7. Cuptitel.“

Schwarzer Uhrturm für die „Schwoazen“

Im Anschluss wurde mit tausenden Fans am Grazer Hauptplatz gefeiert, die einen maßgeblichen Anteil an einem der größten Erfolge des Vereins haben. Als weithin sichtbares Zeichen zeigt sich auch der Uhrturm am Abend für die „Schwoazen“ unbeleuchtet ganz in schwarz. Die Stadt Graz gratuliert dem Verein und allen seinen Beteiligten zu diesem großartigen Erfolg!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2024 um 20:02 Uhr aktualisiert