Starke Gewitter ziehen am Dienstag über Österreich

Ein Tief aus dem Süden bestimmt am Dienstag in Österreich das Wettergeschehen. „Während es außerdem in der Früh bereits in Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes und im Südosten oft stark regnet oder starke Regenschauer niedergehen, ist es weiter im Norden und Osten zunächst noch trocken“, so die Meteorologen der GeoSphere. Bis Mittag soll sich der Niederschlag dann aber auf alle Landesteile ausbreiten. Starker Niederschlag wird vor allem am Alpenostrand, sowie im Osten und Südosten erwartet. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 14 und 25 Grad.