Kräftige Regenschauer werden am Dienstag in Kärnten erwartet

„Trübes, nasses Wetter herrscht in Kärnten am Dienstag. Über den Tag verteilt gehen teils kräftige Regengüsse nieder, teilweise treten sie in Begleitung von Blitz und Donner auf“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Erst zum Abend hin steigt die Wahrscheinlichkeit für sonnige Auflockerungen. Die Schauerneigung bleibe aber trotzdem erhöht, wissen die Experten. Mit Höchsttemperaturn zwischen 15 und 19 Grad kühlt es außerdem etwas ab.