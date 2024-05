ÖFB Futsal Cup: Stella Rossa bezwingt LPSV Kärnten im Viertelfinale

Die Villacher, die auf mehrere Stammspieler verzichten mussten, darunter Samir Nuhanovic, der nur als Trainer zur Verfügung stand, gerieten schnell in Rückstand. Stella Rossa dominierte von Beginn an und erzielte rasch das erste Tor. Doch in der sechsten Minute gab es für das Villacher Publikum einen Grund zur Freude: Advan Pozderac gelang der Anschlusstreffer zum 1:2. Die Wiener ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und bauten ihre Führung bis zur Halbzeit auf 5:1 aus. In der zweiten Halbzeit verstärkte sich der LPSV Kärnten durch zwei Spieler, die zuvor noch im Feldfußball eingesetzt waren. Diese Veränderung zeigte Wirkung, und das Spiel gestaltete sich deutlich ausgeglichener. Dino Matoruga, Torschützenkönig des LPSV Kärnten, brachte sein Team mit zwei Toren wieder heran und verkürzte auf 5:3. Der Nationalteam-Tormann von Stella Rossa, Matthias Sadilek, musste sein Können mehrfach unter Beweis stellen, um einen weiteren Anschlusstreffer zu verhindern.

©LPSV-K Futsal ©LPSV-K Futsal ©LPSV-K Futsal ©LPSV-K Futsal

Das Spiel erreichte in den letzten zehn Minuten eine entscheidende Phase. Ein verhängnisvoller Fehler im Aufbau des LPSV Kärnten führte jedoch zum 3:6, was den Wienern die nötige Sicherheit gab und die Aufholjagd des LPSV Kärnten zum Stocken brachte. Trotz einer starken Schlussoffensive der Villacher, in der sie die Abwehr von Stella Rossa ins Wanken brachten, gelang kein weiterer Treffer. Stattdessen musste der LPSV Kärnten noch zwei Gegentore hinnehmen, sodass das Spiel mit 3:8 endete. Stephan Brozek, LPSV Kärnten: „Gratulation an Stella Rossa zum verdienten Sieg! Wir mussten heute leider einige wichtige Spieler vorgeben. Die Einstellung war aber auch heute bei allen wieder top. In der zweiten Halbzeit waren personell etwas besser besetzt, was man deutlich gemerkt hat. Es war ein tolle Erfahrung gegen einen so erfahrenen und bestens eingespielten Gegner zu spielen. Ich denke, das man in diesem Spiel gesehen hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In Vollbesetzung bin ich überzeugt, dass wir Stella Rossa richtig fordern können und genau das ist eher früher als später auch unser Anspruch.“

Futsal Klagenfurt qualifiziert sich fürs Halbfinale

Der LPSV Kärnten erreichte damit zwar nach 2022 erneut das Viertelfinale, verpasste jedoch das Halbfinale. Die Leistung des Bundesliga-Aufsteigers war dennoch beachtlich, und auch die Darbietungen der Rookie-Spieler lassen für die Zukunft hoffen. Im Gegensatz zu den Villachern konnte sich Futsal Klagenfurt für das Halbfinale qualifizieren. Sie treffen auswärts auf den Meister Diamant Linz, was eine Neuauflage des Halbfinales aus der Meisterschaft bedeutet. Damals musste sich Klagenfurt erst nach zwei Penaltyschießen geschlagen geben.