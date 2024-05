Gefahr vorbei: Steineschmeißer wurde festgenommen

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 06:17 / ©5 Minuten

Nachdem ein 65-jähriger Österreicher am 19. Mai 2024 um 20.40 Uhr zum wiederholten Male vom Balkon seiner Wohnung in Telfs Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge der darunter befindlichen Gemeindestraße geworfen hatte, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.