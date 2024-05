Umfrage: So zufrieden sind die Österreicher mit der Wohnsituation

Das Thema Wohnen hat sich in den letzten Jahren zum Dauerbrenner in Österreichs Wirtschaft und Innenpolitik entwickelt. Preisanstiege bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen, ebenso bei Mieten, Betriebskosten und vor allem Energie haben die Leistbarkeit von Wohnraum in den Brennpunkt gerückt. Die ARGE Eigenheim hat die verschärften Rahmenbedingungen zum Anlass genommen, die bis dato größte repräsentative Umfrage (Stichprobe 2.000 Personen in Österreich ab 16 Jahren) zum Thema „Wohnen in Österreich“ in Auftrag zu geben. Mit der Durchführung wurde Demox Research beauftragt. Die österreichweiten Online-Befragungen erfolgten im Februar und März 2024.

Top Zufriedenheit mit der Wohnversorgung: 80 Prozent der Bevölkerung ist sehr zufrieden oder zufrieden

Auf die Frage nach der Zufriedenheit und guter Wohnversorgung gaben 30 Prozent der Befragten an, mit der aktuellen Wohnsituation sehr zufrieden und 50 Prozent zufrieden zu sein. Bei der Analyse der Altersgruppen steigt die Zufriedenheit bei den über 60-Jährigen auf 88 Prozent, während sie bei der Altersgruppe 30 bis 44 Jahre auf 72 Prozent unter dem Österreich-Durchschnitt liegt. Unterschiede in der Zufriedenheit weisen auch die einzelnen Bundesländer auf: während das Bundesland Salzburg mit 86 Prozent hinsichtlich Zufriedenheit klar an der Spitze steht, bildet das Burgenland mit 73 Prozent das Schlusslicht.

Große Unterschiede bei Eigentumswohnung und gemieteter Sozialwohnung

Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation verteilt sich nicht über alle Wohnungssituationen in gleichem Ausmaß. Während Eigenheim (89 Prozent) und Eigentumswohnung (91 Prozent) bei den Befragten die höchste Zufriedenheit aufweist, liegt sie bei Genossenschaftswohnungen bei 76 Prozent, bei Mietwohnungen bei 70 Prozent und bei Sozialwohnungen gar nur noch bei 46 Prozent. Mit insgesamt 49 Prozent ist der Anteil an Unzufriedenheit bei Sozialwohnungen am größten.

Top 5 Gründe für Zufriedenheit mit der Wohnsituation

Auf die Frage, warum Bewohner mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind, folgen der Reihe nach die Argumente „Größe der Wohnung“ (62 Prozent), „Lage der Wohnung“ (58 Prozent), „Ausstattung der Wohnung“ (55 Prozent), „Zustand der Wohnung“ (47 Prozent) und „Gesellschaft in der Umgebung“ (46 Prozent).

Hohe Kosten sind Hauptgrund für Unzufriedenheit

Die Gründe für Unzufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation sind breit gestreut. Am stärksten schlagen dabei die hohen Nebenkosten (51 Prozent) durch, gefolgt von hohen Mietkosten (48 Prozent) und dem Zustand der Wohnung (31 Prozent).

68 Prozent der Befragten wollen ihre aktuelle Wohnsituation nicht verändern

Die Absicht, in den nächsten ein bis zwei Jahren die aktuelle Wohnsituation zu verändern, beantworteten 68 Prozent der Befragten mit Nein. Noch deutlicher fällt dieses Nein im Segment Eigenheim/Eigentumswohnung mit 78 Prozent bzw. 76 Prozent aus. 72 Prozent der Bewohner von Genossenschaftswohnungen möchten ihren Wohnstatus ebenfalls nicht verändern. Anders sieht das hingegen im Segment Mietwohnung/Miethaus mit 59 Prozent bzw. 53 Prozent aus. Weniger als die Hälfte der Mieter:innen von Sozialwohnungen (47 Prozent ) möchten ihre Wohnsituation noch zu beibehalten.

Aktueller Wohnstatus: 44 Prozent der „unter 30-Jährigen“ wohnen in Mietwohnung

Die aktuelle Umfrage liefert einen Überblick über den Wohnstatus in Österreich. Demzufolge wohnen 39 Prozent der Befragten in einem Eigenheim, 12 Prozent in einer Eigentumswohnung, 35 Prozent in einer Mietwohnung, 4 Prozent in einem Miethaus, 6 Prozent in einer Genossenschaftswohnung und 1 Prozent wohnen zur Miete in einer Sozialwohnung. Die restlichen 3 Prozent entfallen auf andere (geförderte) Wohnformen. Innerhalb der einzelnen Altersgruppen nehmen die „unter 30-Jährigen“ bei den Mietwohnungen mit 44 Prozent den höchsten Anteil ein.

22 Prozent streben nach Veränderung bei ihrem Wohnstatus

Der Wunsch nach Veränderung ist nicht in allen Bundesländern gleich ausgeprägt. So streben Kärntner und Tiroler mit 31 Prozent deutlich stärker nach einer Änderung der Wohnsituation, als es Salzburger (17 Prozent) oder Burgenländer (16 Prozent) tun. 28 Prozent der Haushalte mit einem Haushaltseinkommen bis 2.100 € (netto) möchten ihre Wohnsituation in den nächsten ein bis zwei Jahren verändern.

„Die heute präsentierte Umfrage liefert uns mit einer Stichprobe von 2.000 Personen besonders valide Daten zur aktuellen Wohnsituation in Österreich. Interessant sind dabei die regionalen Unterschiede zwischen Boden- und Neusiedlersee. Ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist mit der aktuellen Wohnsituation zufrieden. Größe, Lage und Ausstattung sind dabei die schlagenden Hauptargumente. Beachtlich ist die klare Schere zwischen Eigentum und Miete“, so Christian Struber, Bundesobmann der ARGE Eigenheim und Vorsitzender des Aufsichtsrates des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2024 um 07:01 Uhr aktualisiert