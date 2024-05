Doppeljackpot geknackt: Zwei neue Millionäre in Österreich

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 07:17 / ©pexels/andrea piacquadio

Mehr als Zwei Millionen Euro teilen sich nun ein niederösterreichischer Quicktipp und der Besitzer eines Normalscheins, ebenfalls in Niederösterreich abgegeben.

Beim Quicktipp war es gleich der erste von fünf Tipps, der nun 1.005.392,40 Euro wert ist, beim Normalschein war es der zweite von drei Tipps, der seinen Besitzer entsprechend reicher macht. Am Sonntag gab es einen Solo-Fünfer mit Zusatzzahl. Dem in der Steiermark gespielten Systemschein 0/08 fehlte die Zahl 25 zum Sechser. Das System 0/08 konnte den Gewinn jedenfalls auf mehr als 100.000 Euro aufpeppen.

LottoPlus und Joker

Lotto Plus brachte diesmal keinen Sechser hervor. Die Gewinnsumme wurde wie immer in diesem Fall auf die Fünfer aufgeteilt. Das kann 60 Gewinner freuen, sie erhalten jeweils rund 4.600 Euro. Das „Ja“ zum richtigen Joker brachte in dieser Runde zwei Gewinne im ersten Rang. Und beide kommen aus Niederösterreich. Beide haben noch mehr gemeinsam: die Nutzung eines Lotto Normalscheines, die Entscheidung, einen Joker zu spielen und den Gewinn von 93.215,00 Euro.