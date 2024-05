Unglück beim Grünen See: Wanderin nach Sturz schwer verletzt

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 07:56 / ©Bergrettung Steiermark

Am gestrigen Vormittag rutschte eine Wanderin bei einem Rundgang um den Grünen See aus und stürzte rund sechs Meter über felsiges, unwegsames Gelände bis an das Seeufer ab, wo sie schwer verletzt zu liegen kam. Sofort wurden die Rettungskräfte von den Angehörigen verständigt. Die Erstversorgung der verletzten Person wurde von der Bergrettung Tragöß durchgeführt. Kurz darauf traf der ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 17 ein.

Mit Tau gerettet

Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Notärztin und Bergretter wurde die Patientin mittels Tau gerettet und ins Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen. Im Einsatz standen 12 Mitglieder der Bergrettung Tragöß, ein Beamter der Alpinpolizei und die Besatzung des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 17.