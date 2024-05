Dramatischer Brand in Steyr: 30 Tiere verendeten im Feuer

In einer Holzhütte brach Sonntagabend ein Brand aus. Eine mittelgroße Holzhütte in Steyr befand sich am 20. Mai 2024 gegen 22.15 Uhr in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Etwa 30 Zuchthühner und Zuchttauben sind bei dem Brand verendet. Ein technischer Defekt dürfte vermutlich die Brandursache gewesen sein. Weitere Ermittlungen laufen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.