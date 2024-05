Auf Handy geschaut: Dann überschlug sich das Auto

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Schärding lenkte am Montag sein Auto im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Pram in Fahrtrichtung Ortsgebiet. Plötzlich passierte das Unglück: Er schaute auf sein Handy und kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dort angebrachte Leitschiene auf und kam schließlich nach einem Überschlag in der angrenzenden Wiese auf dem Dach zu liegen.

Alkotest positiv

Der 33-Jährige, der sich alleine im Auto befand, konnte aus eigener Kraft das Wrack verlassen. Ein Anrainer verständigte die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker wurde von der Rettung ambulant behandelt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen positiven Wert.