Tödlicher Absturz: Fliegerkameraden trauen um verunfallten Piloten

Ein 56-jähriger Klagenfurter war am 18. Mai gegen 13.30 Uhr mit seinem Segelflieger am Flughafen Klagenfurt zu einem Privatflug aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Später ging bei der Austro Control ein Notsignal ein. Da der Pilot nicht erreichbar war, wurde eine Suchaktion gestartet, wir haben berichtet.

Pilot wurde beim Absturz getötet

Gegen 20 Uhr entdeckte die Besatzung des C11 dann den abgestürzten Segelflieger in einem Kar auf der Nordseite des Weinasch in der Gemeinde Feistritz im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land). Der Pilot war beim Absturz getötet worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Seine Fliegerkameraden trauern in einem berührenden Schreiben auf deren Homepage um ihn.

„Paul war ein ganz besonderer Mensch“

Der Motorflieger Club Kärnten (MCK) trauert gemeinsam mit ihren Freunden des Klagenfurter Sportclubs (KFC) um deren Fliegerkameraden, der am Samstag, dem 18. Mai bei einem Unfall in den Karawanken verstorben ist. „Paul war ein ganz besonderer Mensch und Pilot: Ruhig und zurückhaltend in seiner Art, stets hilfsbereit und zuvorkommend, wenn Hilfe gebraucht wurde“, heißt es in dem Posting. Der Vorstand und die Mitglieder schreiben weiter, dass sie mit Paul eine wichtige Stütze des MCK, einen besonnenen Piloten und einen stillen Helden des CLubs verlieren. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und all jenen, die Paul gekannt, geliebt und geschätzt haben“, heißt es abschließend.