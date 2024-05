So verlief die gestrige Sturm-Feier am Grazer Hauptplatz

Was für ein Pfingstwochenende in Graz! Es gab ordentlich etwas zu feiern, denn am Sonntag, den 19. Mai entschied sich, wer österreichischer Fußball-Meister wird: Beim Heimspiel gegen die Austria aus Klagenfurt triumphierte der SK Sturm Graz und schnappte somit Red Bull Salzburg mit zwei Punkten Vorsprung den Sieg weg. Dieser sensationelle Erfolg wurde am gestrigen Montag am Grazer Hauptplatz groß gefeiert.

Polizei zieht Bilanz

Ähnlich wie auch beim Spiel am Sonntag verliefen die Feierlichkeiten bei dem gestrigen Event am Hauptplatz in der Fußballhochburg Graz ohne polizeilich relevante Geschehnisse, wie Heidelinde Weghofer, Sprecherin der Polizei Steiermark, auf Anfrage von 5 Minuten berichtet. Es hat einige kleine Fälle hinsichtlich Sachbeschädigung, Körperverletzungen und Verstöße nach dem Pyrotechnikgesetz gegeben. In Anbetracht der enormen Menschenmassen sei die Veranstaltung jedoch friedlich verlaufen.

Zehntausende Fans feierten

Gegen 12 Uhr wurde bereits ein starker Publikumszustand registriert, welcher dann am frühen Nachmittag zu einer zwischenzeitlichen Sperre der Zugänge zum Hautplatz führte. Laut Schätzungen der Polizei versammelten sich gestern zwischen 13.000 und 15.000 Personen, um den Sieg der „Schwoazn“ gemeinsam zu feiern.