Voller Erfolg: 333 Teilnehmer bei den SeeDuroWeeks 2024

An drei Wochen enden im Mai trafen sich Mountainbike-Enthusiasten aus ganz Europa, um an einer Vielzahl von Rennen, Camps und geführten Touren teilzunehmen. Mit einer beeindruckenden Teilnehmerzahl von 333 Personen bot die Veranstaltungsserie sowohl Anfängern als auch erfahrenen Fahrern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Darüber hinaus wurden auch die Tiroler Landesmeisterschaften im Mountainbike Enduro ausgetragen.

333 Teilnehmer bei den SeeDuroWeeks 2024

Insgesamt nahmen 333 Teilnehmer an den verschiedenen Bewerben und geführten

Touren teil. Die Vielfalt der Aktivitäten, von spannenden Rennen bis hin zu Trainings

für Fahrtechnik, Camps und musikalischen Angebote, zog Mountainbiker jeden Alters

und Könnens in die Region Villach. Das Mountainbike (MTB) Cross Country Kinder Rennen am Faaker See während der SeeDuroWeeks war das bisher erfolgreichste seiner Art in Kärnten. Mit einer Rekordbeteiligung von knapp 70 jungen Fahrern hob sich das Rennen besonders hervor. Andreas Mühlbacher, der offizielle Veranstalter aller Rennen, bezeichnete diesen Erfolg als einen wichtigen Meilenstein für den Nachwuchs-Mountainbike-Sport in der Region und weit darüber hinaus. Das Rennen am Ossiacher See hatte nicht viel weniger Teilnehmer und war ebenso ein ausgezeichnetes Rennen für den Nachwuchs.

Die Platzierungen: Platzierungen MTB Enduro Faaker See Overall

MTB Enduro Rennen Faaker See Herren Overall:

1. STONIG Matthias 00:21:41.85

2. WARMUTH Thomas 00:22:03.69

3. STROMBERGER Lukas 00:22:15.20 MTB Enduro Rennen Faaker See Damen Overall:

1. JENULL Melissa 00:25:41.31

2. REUTER Claire 00:26:41.44

3. PUGGL Sabrina 00:27:53.52 Ergebnisse der Tiroler Landesmeisterschaften MTB Enduro Overall Herren: 1. GÖWEIL, Jonas 00:22:30.50

2. BODNER Philipp 00:24:07.54

3. LECHNER Daniel 00:24:09.41



Zusätzliche Highlights

Neben den sportlichen Wettbewerben boten die SeeDuroWeeks 2024 auch zahlreiche Freizeitaktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Teilnehmer und Zuschauer konnten an verschiedenen Workshops teilnehmen, regionale Spezialitäten genießen und Livemusik-Events besuchen. Die Resonanz der Teilnehmer war extrem positiv, und freuen sich auf eine Fortsetzung der SeeDuroWeeks powerd by lake.bike.