17 Mal eingestochen: Mörder von Eberndorf vor Gericht

Laut Anklage sollen sexuelle Gewaltfantasien der Hintergrund der Tat sein. Die dramatischen Ereignisse ereigneten sich in der Nacht zum 7. Juli in einem Wohnhaus in Eberndorf, wo das niederländische Paar seit Jahren lebte. Der 69-Jährige soll laut Anklage 17 Mal auf seine Partnerin eingestochen haben. 5 Minuten hat hier berichtet.

Bei Flucht Unfall verursacht

Nach der Tat floh der Mann mit seinem Auto, verursachte jedoch auf der Südautobahn (A2) bei Poggersdorf einen Unfall. Polizei und Feuerwehr fanden ihn eingeklemmt im Fahrzeug vor, „ahnungslos“ über das vorangegangene Verbrechen. Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und griff einen Feuerwehrmann an, der den Zündschlüssel abziehen wollte. Nach seiner Befreiung versuchte er zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei gestoppt.

Wahrscheinlich von Filmen beeinflusst

Kurz vor dem Unfall hatte der Mann seiner Tochter eine SMS geschrieben, in der er ankündigte, dass er und seine Partnerin tot sein würden. Diese Nachricht führte die Polizei zu dem Haus in Eberndorf, wo sie die Leiche der Frau entdeckte. Die Ermittler vermuten, dass der Mann von Filmen beeinflusst war, in denen Menschen auf grausame Weise getötet werden. Tausende Videos am Handy über brutale Morde sollen gefunden worden sein. Psychiater, Dr. Peter Hofmann ist auch bei Gericht anwesend. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt plant, einen Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum zu stellen. Der Schwurgerichtsprozess unter Richter Christian Liebhauser-Karl ist für heute, 21. Mai 2024, angesetzt. Der Angeklagte gilt bis zu einer Verurteilung als unschuldig. Ein Urteil wird gegen Nachmittag erwartet.