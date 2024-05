Grazer Wassertechnik-Firma schlitterte in Pleite

Das Grazer Unternehmen strebt keine Fortführung an.

Die im Jahr 2009 gegründete TOP Wasser- und Schwimmbadtechnik GmbH hat ihre Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit eingestanden und einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Mit der Eröffnung ist zeitnah zu rechnen, heißt es in einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).

Aktuell elf Mitarbeiter gemeldet

Der firmenbuchmäßige Sitz des Unternehmens befindet sich (in gemieteten Räumlichkeiten) in 8020 Graz. Die tatsächlichen operativen Entscheidungen werden jedoch vom Wohnsitz des geschäftsführenden Alleingesellschafters in 8723 Kobenz aus getroffen, sodass man das Landesgericht Leoben für örtlich zuständig erachtet und daher den Insolvenzantrag dort eingebracht hat. Unternehmensgegenstand ist im Wesentlichen Wassertechnik, die Errichtung von Schwimmbadanlagen sowie der Handel mit derartigen Produkten. Im Unternehmen waren bis zu 18 Dienstnehmer beschäftigt, aktuell sind elf Dienstnehmer aufrecht gemeldet.

Mehrere Gründe führten zur Insolvenz

Zu den Insolvenzursachen werden mehrere Umstände angeführt: Einerseits beklagt man massive Lieferprobleme von Teilkomponenten während der Corona-Pandemie, andererseits ganz generell den Mangel an qualifiziertem Fachpersonal. Weiters verweist man auf den Ukraine-Konflikt und die den damit in Verbindung gebrachten hohen Energiekosten sowie die nach wie vor gegebenen Lieferengpässe bezüglich relevanter Teilkomponenten. „Massive Lohnpreiserhöhungen, erhöhte Finanzierungskosten für Kunden aufgrund der KIM- Verordnung führen sowohl auf den Einkaufsmärkten als auch im Kundenbereich zu einer schwer kalkulierbaren Situation. Verwiesen wird auch auf die allgemeine Krise in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Diese Einzelbausteine führten zu massiven Umsatzeinbrüchen im Geschäftsfeld des Unternehmens“, heißt es vom AKV. Letztlich kam es auch infolge der Insolvenz des größten Kunden zu einem erheblichen Forderungsausfall.

Fortführung des Unternehmens nicht geplant

Der AKV informiert: Die Verbindlichkeiten betragen rund 983.000 Euro, wobei man Bankverbindlichkeiten von rund 427.000 Euro, Lieferantenverbindlichkeiten in Höhe von rund 274.000 Euro und Dienstnehmerverbindlichkeiten von rund 106.000 Euro angibt. Die weiteren Verbindlichkeiten entfallen auf Steuer- und Abgabenschulden sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Bestandgeber (Vermieter). Die Aktiva wertet man deutlich ab, sodass man das Aktivvermögen zu Liquidationswerten mit rund 220.000 Euro in Ansatz bringt. Eine Sanierung des Unternehmens wird nicht angestrebt, sodass dieses im Rahmen des Insolvenzverfahrens abzuwickeln sein wird.