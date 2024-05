Bub (9) schwer verletzt: Beim Wandern von Stein getroffen

Am vergangenen Sonntag machte ein Bub mit seiner Familie aus Deutschland (Bundesland Baden-Württemberg) in Riezlern im Bezirk Bregenz eine Wanderung.

Kinder wollten nur spielen

Gegen Mittag kletterten der Bub und seine Geschwister wenige Meter neben dem Wanderweg in felsdurchsetztem Gelände umher, weil sie spielen wollten. Dabei löste sich ein Gesteinsbrocken mit etwa 20 cm Durchmesser. Der 9-Jährige wurde von dem Stein am Kopf getroffen. In der Folge stürzte er das abschüssige Gelände auf den darunter verlaufenden Wanderweg ab. Das schwer verletzte Kind erlitt mehrere Frakturen sowie eine Platzwunde am Kopf und wurde vom Notarzthubschrauber ins Unfallklinikum nach Kempten gebracht.