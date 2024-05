50m abgestürzt: Deutscher entkommt auf Zugspitze nur knapp dem Tod

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 10:18 / ©Riccardo auf pexels.com

Medienberichten zufolge war der Mann vom Eibsee bei Garmisch aus über den sogenannten Bayernsteig Richtung Zugspitzgipfel gestartet. Der Alpinist ließ trotz Schnee seine Steigeisen zu Hause und bezahlte für diesen Fehler. Diese schneegefüllten Rinnen und Schneefelder können Wanderern zum Verhängnis werden. Er stürzte in einem 50 Grad steilen Schneefeld in Tirol beinahe in den Tod.

Falsche Ausrüstung für Schneelandschaft

Da auf dieser Route noch teilweise Schnee lag, musste der Mann auch Schneefelder überwinden. Er hatte allerdings keine Steigeisen dabei, sondern lediglich feste Schuhe. Obwohl der Wanderer ungeeignete Schuhe trug, gelang ihm zuerst eine unfallfreie Überquerung des unteren Schneefelds. Bei dem zweiten Schneefeld dann der Schock: der Mann rutschte aus und stürzte 50 Meter in die Tiefe.

Notarzthelikopter kam zur Rettung

Der Mann hatte mehrere Schutzengel. Er kam zwischen der Felswand und dem Schnee zum Stillstand. Allerdings befand sich der Alpinist in einer sehr gefährlichen Lage und drohte weiter abzustürzen. Der Notarzthubschrauber kam zum Unglücksort und rettete den Mann mittels Seilwinde.