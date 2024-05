Millionen-Insolvenz: Nun ist die nächste Haustechnik-Firma pleite

Nachdem am 6. März 2024 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Reiter Haustechnik GmbH & Co KG aufgrund eines Eigenantrages vor dem Landesgericht Leoben eröffnet wurde, hat nunmehr auch die Komplementärgesellschaft (KG) Reiter Haustechnik GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Diesem Folge gebend wurde das Verfahren beim Landesgericht Leoben eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Dr. Franz Josef Hofer bestellt. Der Sitz der Unternehmen befindet sich in 8724 Spielberg. „Unternehmensgegenstand ist der eines Installations- und Gebäudetechnikunternehmens. Die nunmehr gegenständliche GmbH haftet als Komplementärin für sämtliche Verbindlichkeiten der KG“, heißt es vom AKV.

Rund 5,5 Millionen Passiva

Zur operativ tätigen KG ist auszuführen, dass diese zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung 25 Dienstnehmer beschäftigte und zunächst ein Sanierungsplan angestrebt wurde. In diesem Verfahren kamen Forderungen in der Höhe von rund 6,09 Millionen Euro zur Anmeldung, wovon Forderungen von rund 5,54 Millionen Euro anerkannt wurden. Nach Schließung der Unternehmensteilbereiche „Technik – Großprojekte“, „Klimaanlagenbau“ und „Sanitärbau“ wurde das Unternehmen zuletzt mit noch 13 Dienstnehmer fortgeführt.

Fortführung nicht möglich

Der angestrebte Sanierungsplan war aber aus der Fortführung nicht darstellbar. Auch geführte Investorengespräche blieben ergebnislos. Dies hatte zur Folge, dass der Sanierungsplan in der Zwischenzeit zurückgezogen wurde. Dementsprechend gesteht auch die Komplementärgesellschaft aufgrund ihrer persönlichen, unbeschränkten und unmittelbaren Haftung ihre Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit ein. Dementsprechend ist auch hier von Verbindlichkeiten von rund 5,5 Millionen Euro auszugehen, welchen an Aktiva Barmittel/Bankguthaben und offene Forderungen in Höhe von etwa 83.000 Euro betragen. Mangels Aussicht auf eine Sanierbarkeit der Unternehmen wird es im Rahmen der Insolvenzverfahren zur Liquidation kommen, so der AKV.