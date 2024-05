Suchtmittel im Wert von zwölf Millionen Euro: Drogenring zerschlagen

Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Österreicher, befinden sich in den Justizanstalten Krems/Stein und Wiener Neustadt in Haft.

Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Österreicher, befinden sich in den Justizanstalten Krems/Stein und Wiener Neustadt in Haft.

Die Täter waren in der Zeit zwischen Juli 2023 und März 2024 tätig und der Straßenverkaufswert dieser Suchtmittel beträgt etwa 12 Millionen Euro.

Zwei Haupttäter in Haft

Die umfangreichen Ermittlungen ergaben, dass der Suchtmittelhandel in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien teilweise durch zwei Insassen der Justizanstalten Hirtenberg und Sonnberg mittels Mobiltelefone, die sichergestellt und ausgewertet wurden, organisiert wurde. Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Österreicher, befinden sich in den Justizanstalten Krems/Stein und Wiener Neustadt in Haft. Bei den weiteren acht Beschuldigten (sechs Männer im Alter von 19, 22, 27, 30, 35 beziehungsweise 47 Jahren und zwei Frauen im Alter von 25 Jahren) handelt es sich um österreichische, serbische und bosnische Staatsangehörige.

Suchtmittel im Wert von zwölf Millionen Euro

Die Tätergruppe handelte mit 163,5 Kilogramm Kokain, 2,5 Kilogramm Heroin, 25 Kilogramm Amphetamin, 18,5 Kilogramm Cannabiskraut, 113 Gramm Methamphetamin und 2 Kilogramm Ketamin. Der Straßenverkaufswert beläuft sich auf rund 12,5 Millionen Euro. Weiters konnten im Zuge der von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Durchsuchungen von Wohnungen der Beschuldigten insgesamt 5,06 Kilogramm Kokain, 760 Gramm Heroin, 4,3 Kilogramm Ketamin, 1,1 Kilogramm Cannabiskraut, 3,4 Kilogramm Amphetamin, 176 Gramm Methamphetamin und 77.885 Euro (Bar- bzw. Drogengeld) sichergestellt werden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel beträgt rund 540.000 Euro.

Weitere strafrechtliche Delikte

Aufgrund der Ermittlungen gegen diese Tätergruppe konnten noch weitere schwere strafrechtliche Delikte geklärt werden. In den späten Nachmittagsstunden des 12. November 2023 kontrollierten Bedienstete der Polizeiinspektion Enns die Insassen eines Autos. Die Lenkerin, eine 25-jährige Österreicherin, wies sich ordnungsgemäß aus, während ihr Begleiter, der 26-jährige Haupttäter, einen auf eine andere Person ausgestellten italienischen Reisepass vorwies. Im Zuge der Amtshandlung kam es zu einem Fluchtversuch der 25-Jährigen und einem massiven Widerstand gegen die Staatsgewalt, wodurch zwei Polizeibeamten verletzt wurden. Außerdem kam es dabei zu einer schweren Sachbeschädigung an einem Streifenwagen durch Anzünden des Sitzes. In diesem Tumult gelang dem 26-jährigen Haupttäter die Flucht. Er nötigte eine unbeteiligten, zufällig anwesenden Person und dessen Auto mit Androhung von Gewalt und Drohung mit einer Schusswaffe. Er flüchtete damit in eine unbekannte Richtung. Nach der erfolgten Festnahme der 25-jährigen Österreicherin und der Flucht des 26-jährigen Haupttäters konnten die Beamten der Polizeiinspektion Enns im Auto eine größere Menge Suchtmittel sicherstellen.

Flüchtiger hatte geladene Faustfeuerwaffe

Am 15. Dezember 2023 konnte das Landeskriminalamt Wien in Zusammenarbeit mit den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich den flüchtigen 26-jährigen österreichischen Haupttäter und drei Komplizen in Wien festnehmen. Der Haupttäter war zum Zeitpunkt der Festnahme mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet, die Waffe lag in geladenem Zustand zwischen seinen Beinen am Fahrersitz. Den Beschuldigten konnten zudem insgesamt fünf Raubüberfälle auf Banken und eine Tankstelle in Wien nachgewiesen werden.

Durch Mobiltelefon ausgeforscht

Mit dem bei dem 27-jährigen Haupttäter sichergestellten Mobiltelefon wurde durch die Ermittler Kontakt zu seinem unbekannten Kokain-Connect aufgenommen. Dadurch konnte am 8. März 2024 in Wien im 15. Bezirk ein 30-jähriger bosnischer Staatsbürger beim Verkauf vom zwei Kilo Kokain festgenommen werden. Im Zuge einer Nachschau bei seiner Wohnadresse in Wien wurden 57.000 Euro Drogengeld und diverse Aufzeichnungen sichergestellt. Der 30-Jährige steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum von 26. Jänner 2024 bis 8. März 2024 auf verschiedenen Örtlichkeiten in Wien eine Gesamtmenge von 146 Kilo Kokain gewinnbringend in Verkehr gesetzt zu haben.

Ein Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität

Nach dem Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität durch Sicherstellung von insgesamt 137 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von insgesamt etwa 14 Millionen Euro und Festnahme von vier Beschuldigten durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität konnten die Ermittler einen weiteren großen Erfolg gegen die Suchtmittelkriminalität erzielen.