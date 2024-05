Verkehrs-Bilanz: Anzeigenhagel am Pfingstwochenende

Erfreulicherweise war ein Rückgang bei den Verkehrsunfällen und den dabei verletzten Personen über das Pfingstwochenende 2024 zu verzeichnen. Auch die Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen sind leicht zurückgegangen. Eine Steigerung war bei den Anzeigen wegen Alkoholisierung im Straßenverkehr und den Führerscheinabnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu bemerken. Glücklicherweise war über das Pfingstwochenende 2024 in der Steiermark kein Todesopfer zu beklagen.

Anstieg bei Alkohol-Anzeigen

Am vergangenen Pfingstwochenende ereigneten sich in der Steiermark insgesamt 72 Verkehrsunfälle (-10) mit insgesamt 81 Verletzten (-13). Im Rahmen der verstärkten Verkehrsüberwachung stellten Polizistinnen und Polizisten in der Steiermark insgesamt 5.856 Geschwindigkeitsübertretungen (-78) fest. Weiters wurden 77 Fahrzeuglenker wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt (+11), in 45 Fällen kam es sogar zu Führerscheinabnahmen (+9). Vier Mal kam es zu Anzeigen wegen Drogen im Straßenverkehr (-2).

Rückreiseverkehr führte zur Staubildung

Am Pfingstmontag führte ein starker Urlauber-Rückreiseverkehr aus dem Süden an der Grenze zu Slowenien zu Wartezeiten. Baustellenbedingt standen für die Grenzkontrollen lediglich zwei Abfertigungsspuren am Autobahngrenzübergang in Spielfeld zur Verfügung. Zahlreiche Autofahrer nutzten die Möglichkeiten des Grenzübertritts an der Bundesstraße in Spielfeld oder an kleinere Grenzübergängen in der Nähe (Mureck, Langegg).

Weitere Kontrollen angekündigt

Die Fremdenpolizei führte – wie angekündigt – Grenzkontrollen im Sinne der erst kürzlich verlängerten Verordnung des Bundeministers für Inneres durch. Mit derartigen Kontrollen und Wartezeiten ist auch über die Sommermonate hinweg beziehungsweise über das schon bald bevorstehende Fronleichnam-Wochenende zu rechnen.

