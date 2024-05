Einzigartiges Projekt in Finkenstein: Schule im Steelband Fieber

Das Vorarlberger Steelband-Projekt, das an zahlreichen Events und drei Mal am Schulmusikwettbewerb „falcogoesschool“ teilnahm und insgesamt 7.000 Euro Preisgeld gewann, hat Sandro Petutschnig inspiriert, auch in Finkenstein die musikalische Vielfalt zu fördern.

Coole Schulsteelband: Pan Fusion

In Finkenstein gründete Petutschnig die Steelband „Pan Fusion“, aktuell die einzige Schulsteelband in Österreich. Finanziert durch private Mittel, begannen im neuen Schuljahr die Proben. Derzeit unterrichtet der Mittelschullehrer sieben Schüler aus den zweiten und vierten Klassen. Das Repertoire umfasst bereits fünf Stücke, die komplett auswendig gespielt werden. „Die Begeisterung und das Talent der Schüler sind beeindruckend, und wir streben danach, weiterhin musikalisch zu wachsen“, so Sandro Petutschnig.

Erweiterung der Musikalischen Projekte: Schulchor und Musikvideo

Im Februar 2024 wurde zusätzlich ein Schulchor mit zwölf Schülerinnen aus den ersten, zweiten und dritten Klassen gegründet. „Unser Engagement gipfelte im April in der Produktion eines Musikvideos, das wir komplett intern produzierten und zum diesjährigen „falcogoesschool“-Wettbewerb einreichten. Mit einem eventuellen Preisgeld möchten wir Workshops zur Förderung der Schüler organisieren und unser Projekt „Schüler bauen ihren eigenen Musikraum“ vorantreiben“, ergänzt Petutschnig weiter.

©MS Finkenstein Auch der Schulchor wurde in diesem Schuljahr gegründet.

Sponsoring und Unterstützung: Ein Aufruf zur Förderung

Das Projekt sucht immer nach Sponsoren, die in die musikalischen Talente und die Erhaltung der Steeldrums investieren möchten. Die Reparatur und das Stimmen eines Instruments kosten zwischen 100 und 500 Euro, und die Schulsteelband verfügt über 13 Instrumente. „Für das kommende Schuljahr gibt es bereits zahlreiche Interessenten, doch leider sind unsere Instrumente nicht ausreichend“, hört man aus der Schule.

Faszination Steeldrum

Die Steeldrum, ursprünglich aus Trinidad und Tobago, hat weltweit an Popularität gewonnen, insbesondere in Großbritannien, der Schweiz und Frankreich. In Österreich gibt es aktuell nur zwei Steelbands: die Pan Fusion aus Kärnten und das Panergy Steelorchestra an der Musikschule Telfs in Tirol. Steeldrums werden in aufwendiger Handarbeit aus Ölfässern hergestellt und umfassen verschiedene Stimmen: Sopran, Tenor, Alt und Bass. Traditionell spielen sie Soca- und Calypsorhythmen, können aber jedes Musikgenre wiedergeben.