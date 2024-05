Bundesheer als Netflixstar: Jagdkommando stellt Navy Seal auf die Probe

Unter Führung der Spezialeinsatzkräfte führt das Jagdkommande Aktionen unter extremen Bedingungen aus: von einem terroristischen Überfall im hochalpinen Gelände, klettern in einer Steilwand bis hin zu einer Geiselnahme im Kernkraftwerk. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Das Jagdkommando zählt zu den Besten der Besten – das sieht man auch in der neuen Netflix-Serie. Umso mehr freut es mich, dass ihr Ausbildungsstand und Einsatzniveau durch die Serie weltweit anerkannt werden. Wie der Name der Serie, ‚Toughest Forces on Earth‘ schon sagt, spielt das Jagdkommando in der obersten Liga mit.“

Dreharbeiten fanden im April statt

Das Jagdkommando stand von 17. bis 25. April 2023 im Zentrum der Dreharbeiten. Gefilmt wurde in der Steiermark und in Niederösterreich. Während dieser Zeit wurden ein Soldat der US-Army, der britischen Special Forces und ein US Navy Seal auf die Probe gestellt. Unter frostigen Temperaturen musste eine Senderanlage auf der Seetaleralpe von Terroristen befreit werden – inklusive Übernachtung im Freien und Gefechtstechnik im alpinen Raum. Zudem mussten unter erschwerten Bedingungen Geiseln aus dem Atomkraftwerk Zwentendorf befreit werden. Die Aktion wurde zu Wasser, zu Land und aus der Luft durchgeführt. Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres unterstützten das Manöver.

Was is das Jagdkommando?

Das Jagdkommando ist die Spezialeinsatzkraft des Bundesheers. Es besteht aus speziell ausgebildeten und ausgerüsteten Soldaten. Sie agieren unter schwierigsten Gelände- und Witterungsbedingungen sowie extremen Gefahrensituationen. Zu ihren Aufgaben zählen die Spezialaufklärung, Evakuierungsoperationen sowie kampfkräftiges Suchen und Retten. Das Jagdkommando zeichnet sich durch überdurchschnittliches Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Pflichtbewusstsein aus.