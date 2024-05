300 Euro Reservierung für Schnitzel? Website versteigert Lokal-Plätze

Gegen lange Wartezeit: Die Plattform will auch gegen den Weiterverkauf von Reservierungen vorgehen.

Gegen lange Wartezeit: Die Plattform will auch gegen den Weiterverkauf von Reservierungen vorgehen.

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 13:20 / ©Polina Tankilevitch auf pexels.com

Das bekannte Wiener Schnitzel oder doch die Sachertorte? Viele Touristen möchten die nationale Küche während ihrem Urlaub in Österreich ausprobieren. Warteschlangen vorprogrammiert! Bei manchen Restaurants muss man schon lange Zeit davor Plätze reservieren. Kult-Lokale wie Figlmüller oder das Sacher Eck sind von langen Wartezeiten betroffen und können die doch so schöne Urlaubszeit trüben. Die US-Website „Appointment Trader“ überrascht nun mit saftigen Preisen für die Lokal-Reservierungen.

Spontan entscheiden: Dafür tief in die Tasche greifen

Wer eher spontan unterwegs ist und sich die Stimmung nicht von den Wartezeiten vermiesen lassen möchte, hat nun die Möglichkeit über die Plattform eine kurzfristige Reservierung zu ergattern. Einziger Haken: Die Reservierungen sind hochpreisig. Privatpersonen mit Reservierungen können hier ihre Lokal-Plätze anbieten, der Höchstbietende bekommt’s. Da kann es schon einmal vorkommen, dass eine Reservierung bei dem Kult-Lokal Figlmüller auf 300 Euro ansteigt.

©Screenshot Website „appointmenttrader.com“ Bei dem bekannten Restaurant Figlmüller können die Reservierungen bis zu 300 Euro ansteigen.

Auch Lokale aus Villach und Velden dabei

Auf der Website „Appointment Trader“ können auch Reservierungen in Villach bei dem „Wirtshaus Lederergasse 29“ gekauft werden. Ab 30 Euro sind Plätze erhältlich. Aber auch bei dem Lokal „Fallaloon – Fine Asia Dining“ in Velden können Reservierungen ersteigert werden. Im Vergleich zu den Kult-Lokalen in Wien sind diese Reservierungspreise fast schon Schnäppchen.

©Screenshot Website „appointmenttrader.com“ Hier sieht man Reservierungen ab 30 Euro beim Lokal „Fallaloon – Fine Asia Dining“ in Velden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2024 um 13:25 Uhr aktualisiert