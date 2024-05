Kärntnerin holt 341.931 Euro schweren Fort Knox Jackpot im Casino Velden

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 13:49 / ©Casinos Austria

Eigentlich sollte der Besuch im Casino für eine Kärntnerin und ihre Freundin nur der Ausklang eines Spaziergangs im sonnigen Velden sein. Dass diese spontane Idee zum spektakulären Höhepunkt des Pfingstwochenendes werden sollte, hatten sich die beiden Frauen nicht träumen lassen.

Glück war auf ihrer Seite

Die Kärntnerin probierte ihr Glück am Fort Knox, Österreichs höchstdotiertem Automatenjackpot. Und bald danach, um 18.25 Uhr sollte sich Fortuna auch einstellen – und wie: Das Display am Automaten zeigte den Gewinn des Jackpots und dazu die Gewinnsumme von genau 341.930,99 Euro an. Wie alle Fort Knox Gewinner:innen vor ihr war die Besucherin zunächst fassungslos vor Glück. Als sie sich etwas gefangen hatte, kam dann auch die Vorfreude: auf die Verwirklichung von Plänen wie einer Weltreise mit ihrem Mann.

Neuer Rekord

Der Gewinn der Kärntnerin ist ein neuer Rekord am Fort Knox Automaten. Noch nie seit der Einführung von Österreichs höchstdotiertem Automatenjackpot vor 5 Jahren hatte es eine Gewinnsumme in dieser Höhe gegeben. Die 90 Fort Knox Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis. Sie sind österreichweit in den zwölf Casinos miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Der Minimaleinsatz beträgt lediglich 75 Cent.