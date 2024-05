Gebäude der Kärntner Landesregierung wird um 22,7 Mio. Euro saniert

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 14:08 / ©5 Minuten

„Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz liegen beim Großprojekt im Fokus“, erläutert Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und verweist auf die volkswirtschaftlich hohe Bedeutung des Projektes. Immerhin sind damit viele Arbeitsplätze und Aufträge für die heimische Wirtschaft verbunden. Zugrunde liegen dem Vorhaben eine detaillierte Planung, eine genaue Erhebung sämtlicher Mängel, eine Analyse des Gebäudezustandes, eine brandschutztechnische wie auch statische Bestandsaufnahme und eine Auslotung neuer möglicher Büroflächen sowie eventuelle neue Nutzungsmöglichkeiten, wie etwa des Innenhofes.

©LPD Kärnten/Jannach Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Landeshauptmann verrät erste Details

„Was die technische Sanierung betrifft, werden wir auf Fernwärme ebenso umsteigen wie eine Wärmepumpe mit Grundwassernutzung installieren. Flächenheizungen in Decken und Wänden werden das Optimum an Wärme- aber auch Kühlmöglichkeiten liefern“, geht Kaiser ins Detail. Dazu müsse auch der Brandschutz im gesamten Gebäude optimiert und weitere Vorsorgemaßnahmen für den Fall eines Blackouts getroffen werden. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Landesimmobilien klimafit und zukunftssicher zu sanieren. Der Gebäudesektor spielt bei der Klimawende eine wichtige Rolle. Wir müssen alles daransetzen, bestehende Gebäude energieeffizient zu optimieren und langfristig zu erhalten“, ergänzt LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ). Das Gebäude am Arnulfplatz steht gänzlich unter Denkmalschutz.

©LPD Kärnten/Wajand Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Fertigstellung bis 2028

Bis Ende des Jahres sollte der Architekturwettbewerb durchgeführt sein und im 1. Quartal 2025 sollen Generalplanerleistungen vergeben werden. 2025/26 erfolgen die Planungen im Detail und 2026 wird der Landesrechnungshof die Planungen des Großbauvorhabens prüfen. Erst danach erfolge die Umsiedlung sämtlicher Mitarbeiter aus dem Regierungsgebäude – entsprechende Alternativen werden aktuell gerade geprüft. Die konkrete Umbauphase startet dann mit Ende 2026. Die Inbetriebnahme sollte 2028 erfolgen.

Neue Photovoltaik-Anlage

Auch das Amtsgebäude in der Mießtalerstraße soll mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. 600 Quadratmeter können für diese Anlage verwendet werden, womit der Eigenstrombedarf gedeckt werden kann. Überschüssiger PV-Strom wird ins Netz eingespeist. 225.000 Euro netto werden investiert.