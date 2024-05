Automaten in Graz geplündert: Verdächtiger auf frischer Tat ertappt

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 14:11 / ©Screenshot Google Streetview

Vorerst unbekannte Täter brachen in Waren- und Zigarettenautomaten ein und stahlen das darin befindliche Bargeld. Dabei dürfte ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden sein. Am 18. Mai 2024 wurde ein 30-jähriger Tatverdächtiger bei zwei Automateneinbrüche in der Hackhergasse auf frischer Tat ertappt.

Wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht

Gegen 2.45 Uhr wurde er in unmittelbar Nähe von Kräften der Polizeiinspektion Lendplatz, der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) und Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz festgenommen. Bei seiner Einvernahme war der Tatverdächtige geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Diebesgut sowie das Tatwerkzeug wurden in der Nähe des Fröbelparks vorgefunden und sichergestellt.