20-Jährige nackt in Lignano aufgefunden: Wurde sie sexuell missbraucht?

Rund 90.000 Urlaubsgäste zog es über das Pfingstwochenende in den italienischen Badeort Lignano – 5 Minuten berichtete. Für eine junge Österreicherin endete der Kurzurlaub aber wohl in einem regelrechten Alptraum. Sie wurde am Morgen des Pfingstmontag nackt und völlig verwirrt von italienischen Polizeibeamten in der Nähe des Busbahnhofs aufgefunden, wie der italienische Fernsehsender Telefriuli schildert.

Wurde sie Opfer eines sexuellen Missbrauchs?

Ob die Benommenheit durch Alkohol oder Drogen hervorgerufen wurde, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die 20-Jährige stand jedenfalls unter Schock und wurde ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Zustandes, indem die Frau aufgefunden wurde, liegt nun der Verdacht nahe, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein könnte. Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren.