„Fifteen Seconds Festival“ abgesagt – Sponsoren ziehen sich zurück

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 14:44 / ©Pexels

Das allseits bekannte und international gefeierte „Fifteen Seconds Festival“ muss dieses Jahr überraschend abgesagt werden. Die Gründe dafür liegen in kurzfristigen Absagen von langjährigen Partnern, was zu einer unüberbrückbaren Finanzierungslücke führte, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Das Festival sollte eigentlich am 6. Juni über die Bühne gehen.

Fifteen Seconds Events GmbH vor Insolvenz

Die Veranstalter, darunter die Gründer Stefan Stücklschweiger und Thiemo Gillissen, stehen vor einer schweren Entscheidung: Das Unternehmen Fifteen Seconds Events GmbH bereitet einen Insolvenzantrag vor, da das Festival über 90 Prozent ihres Jahresumsatzes ausmacht. Bedauernd entschuldigen sie sich bei allen Beteiligten und versprechen transparente Kommunikation in den kommenden Wochen.