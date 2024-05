Einbrüche am Längsee: Täter hatten ganz spezielle Beute im Visier

Leicht dürfte sich der Beutezug im Bezirk St. Veit an der Glan nicht gestaltet haben. Denn laut ersten Informationen der Polizei wiegt ein Hydromeisel-Endgerät für Bagger rund 300 Kilogramm! Gestohlen wurden davon sogar zwei Stück von Baustellen in St. Georgen am Längsee. Die Beamten beziffern den Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Die Ermittlungen laufen.