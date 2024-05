Fachkräftemangel: Kärntner Tourismus fehlen rund 2.000 Arbeitskräfte

Mit mehr als 13 Millionen Nächtigungen hat Kärnten im Vorjahr erstmals wieder das Niveau vor Corona erreicht. Auch heuer erwarten mehr als die Hälfte der Kärntner Hotelbetriebe eine bessere oder gleich gute Buchungslage wie im Vorjahr, wie eine Umfrage der Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskammer Kärnten zeigt. Dennoch sei der Blick in die Zukunft weniger optimistisch, so WK-Obmann Sigismund Moerisch: „Sechs von zehn Hotelbetrieben geben an, die Preise erhöht zu haben. Dadurch steigt zwar der Umsatz, aber die Mehrheit rechnet mit sinkenden Erträgen. Denn um wettbewerbsfähig zu bleiben, können nicht alle Kosten weitergegeben werden.“ Hauptgründe für die Preiserhöhungen in der Hotellerie seien vor allem gestiegene Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel.

©WKK | Peter Just Am Foto: Sigismund Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie und Wolfgang Kuttnig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft (v.l.).

Personal nur schwer zu finden

Problematisch gestaltet sich für die Beherbergungsbetriebe auch die Suche nach Mitarbeitern. Im Durchschnitt sucht jeder Hotelbetrieb noch fünf zusätzliche Mitarbeiter. „Am heimischen Arbeitsmarkt sind keine mehr zu bekommen, wir brauchen dringend mehr Arbeitskräfte aus Drittstaaten“, betont Wolfgang Kuttnig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft: „Aufgrund des Fachkräftemangels finden knapp zwei Drittel der Betriebe nicht genügend Personal. Schätzungen zufolge fehlen im Kärntner Sommertourismus rund 2.000 Arbeitskräfte. Das führt dazu, dass die Betriebe ihre Gäste nicht angemessen bedienen können oder sogar abweisen müssen.“ Rasche Abhilfe würde eine steuerliche Entlastung von Überstunden und ein steuerfreies Einkommen oder die Streichung von Sozialversicherungsbeiträgen für arbeitswillige Pensionisten schaffen.

Unklare Aussichten dämpfen Investitionsfreude

Immerhin 52 Prozent der Beherbergungsbetriebe wollen in den nächsten zwölf Monaten investieren. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein weniger rosiges Bild. Denn die Mehrheit wird nur für den Erhalt – also für Ersatzinvestitionen – Geld in die Hand nehmen. Nur etwas mehr als ein Viertel will expandieren. „Die Unternehmer sind angesichts der unsicheren Lage eher vorsichtig. Investitionen sind derzeit wegen der hohen Kreditzinsen teuer. Viele Betriebe müssten dann erst recht die Preise weiter anheben“, analysierte Moerisch.

©WKK | Peter Just Die Herausforderungen für die heimischen Beherbergungsbetriebe sind in diesem Jahr groß, wie eine Umfrage der Wirtschaftskammer Kärnten zeigt.

Bürokratie als Hemmschuh

Die Beherbergungsbetriebe müssen immer mehr Zeit für Bürokratie aufwenden. Für zwei Drittel der Betriebe ist dies mittlerweile zum Problem geworden. Vor allem beim Betriebsanlagenrecht gibt es viele Hürden, ebenso beim Wasser- und Naturschutz oder auch beim Lärm. „Hier reagieren die Behörden zum Teil überzogen. Wir brauchen eine unternehmerfreundlichere Lösung. Es kann nicht sein, dass enorme Ressourcen für die Bürokratie aufgewendet werden müssen und sich Betriebe nicht mehr auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren können“, kritisiert Kuttnig abschließend