Dreister Diebstahl: Handtasche aus Auto gestohlen

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 16:05

Eine Handtasche wurde aus einem unversperrten Auto gestohlen, das auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Klagenfurt abgestellt war. Zwar konnte die Tasche wenig später wieder aufgefunden werden, jedoch fehlte Bargeld in Höhe von rund 1.500 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ.